Kerala
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മാതാവ് നിര്യാതയായി
ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്ത് മുന് അംഗമാണ്
തിരുവനന്തപുരം | മുന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോണ്ഗ്രസ് വര്ക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മാതാവ് എന് ദേവകിയമ്മ (91) നിര്യാതയായി. ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്ത് മുന് അംഗമാണ്. ഭര്ത്താവ്: ചെന്നിത്തല തൃപ്പരുന്തുറ കോട്ടൂര് കിഴക്കേതില് പരേതനായ വി രാമകൃഷ്ണന് നായര് (ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂള് മുന് മാനേജര്, അധ്യാപകന്). മറ്റു മക്കള്: കെ ആര് രാജന് (ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂള് മുന് മാനേജര്), കെ ആര് വിജയലക്ഷ്മി (റിട്ട. ഗവ. അധ്യാപിക), കെ ആര് പ്രസാദ് (റിട്ട. ഇന്ത്യന് എയര് ഫോഴ്സ്).
മരുമക്കള്: അനിതാ രമേശ് (റിട്ട. ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസര്, യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് കമ്പനി), ശ്രീജയ (റിട്ട. അഡീഷണല് രജിസ്ട്രാര്, കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിപാര്ട്ട്മെന്റ്), പരേതനായ സി കെ രാധാകൃഷ്ണന് (റിട്ട. ഡിസ്ട്രിക്ട് യൂത്ത് കോര്ഡിനേറ്റര്, നെഹ്റു കേന്ദ്ര), അമ്പിളി എസ് പ്രസാദ് (റിട്ട. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്, ആകാശവാണി).
സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് ചെന്നിത്തലയിലെ കുടുംബവീട്ടില്