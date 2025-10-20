Connect with us

International

ഹോംങ്കോംഗില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം കടലില്‍ വീണു; രണ്ട് മരണം, നാല് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

.ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രാദേശിക സമയം പുലര്‍ച്ചെ 3:50 ഓടെയാണ് സംഭവം

Published

Oct 20, 2025 10:04 am |

Last Updated

Oct 20, 2025 10:04 am

ഹോങ്കോംഗ് |  ഹോംങ്കോംഗില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി കടലില്‍ പതിച്ചു. അപകടത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു.ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രാദേശിക സമയം പുലര്‍ച്ചെ 3:50 ഓടെയാണ് സംഭവം. ദുബൈയില്‍ നിന്നുമെത്തിയ എസിടി എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ ബോയിംഗ് 747 ചരക്കുവിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

വിമാനം കടലില്‍ ഭാഗികമായി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഹോങ്കോംഗ് വിമാനത്താവളം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന്, ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വടക്കന്‍ റണ്‍വേ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തെക്ക്, മധ്യ റണ്‍വേകള്‍ തുടര്‍ന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മദ്യപാനത്തിനിടെ തര്‍ക്കം; കടയ്ക്കലില്‍ മധ്യവയസ്‌കനെ സുഹൃത്ത് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

Kerala

വാക്കുതര്‍ക്കം; ചോറ്റാനിക്കരയില്‍ അനുജനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ജ്യേഷ്ഠന്‍

Kerala

കൊലപാതകം അടക്കം 20ഓളം കേസുകളിലെ പ്രതി; കൊടിമരം ജോസ് പിടിയില്‍

International

നാല് മുതല്‍ ഏഴ് മിനുട്ട് വരെ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന കവര്‍ച്ച; ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായത്‌ വജ്ര കിരീടം മുതല്‍ നെപ്പോളിന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ വിവാഹ സമ്മാന സെറ്റ് വരെ

Kerala

അട്ടപ്പാടി വള്ളിയമ്മ കൊലപാതക കേസ്; മരണകാരണം തലയോട്ടിയിലെ പൊട്ടലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

International

ഹോംങ്കോംഗില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം കടലില്‍ വീണു; രണ്ട് മരണം, നാല് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Kerala

നാലു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി നാളെ കേരളത്തിലെത്തും; സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സല്‍ നാളെ