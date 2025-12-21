Connect with us

Ongoing News

ഷാര്‍ജസാറ്റ്-2 അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു

നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്.

Published

Dec 21, 2025 9:53 am |

Last Updated

Dec 21, 2025 9:53 am

ഷാര്‍ജ | ഷാര്‍ജസാറ്റ്-2 ക്യൂബ്സാറ്റിന്റെ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണം ഷാര്‍ജ അക്കാദമി ഫോര്‍ അസ്ട്രോണമി സ്പേസ് സയന്‍സസ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷന്‍സ് ഇന്‍ സ്‌പേസ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഷാര്‍ജ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിങ് ആന്‍ഡ് സര്‍വേ വകുപ്പ്, ഷാര്‍ജ വൈദ്യുതി ജല വാതക അതോറിറ്റി എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

ആറ് യൂനിറ്റുകളുള്ള ക്യൂബ്‌സാറ്റിന്റെ അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലാണ് വിക്ഷേപണം. പ്രവര്‍ത്തനപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പ്രകടന പരിശോധനകള്‍, പവര്‍ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പരിശോധന, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് കമാന്‍ഡുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിലും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത എന്നിവ സംഘം വിലയിരുത്തി. ഫ്‌ളൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ സന്നദ്ധതയും പരിശോധിച്ചു.

ഭൂമി നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ പഠനത്തിനുമായി സ്പെക്ട്രല്‍ ഇമേജിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഷാര്‍ജസാറ്റ്-2 വില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മീറ്റര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്ന റെസല്യൂഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും. നഗര ആസൂത്രണം, പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കല്‍, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, ദുരന്ത നിവാരണം, സുസ്ഥിര കൃഷി, തീരദേശ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഉപഗ്രഹം നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇയില്‍ സ്‌ക്രാപ്പ് മെറ്റല്‍ വ്യാപാരത്തിന് റിവേഴ്സ് ചാര്‍ജ് സംവിധാനം ജനുവരി 14 മുതല്‍ നടപ്പിലാകും

Ongoing News

മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ 82 റണ്‍സ് ജയം; ആഷസ് പരമ്പര ആസ്‌ത്രേലിയക്ക്

Ongoing News

ഷാര്‍ജസാറ്റ്-2 അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്കും ഗോവര്‍ധനും പങ്ക്; റിമാന്‍ഡ് റിപോര്‍ട്ടിലെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

Kerala

നികുതിപ്പണം വെട്ടിപ്പ്; വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ക്ക് 24 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്, എട്ടുലക്ഷം രൂപ പിഴ

Uae

യു എ ഇയില്‍ മഴക്ക് ശമനം; തണുപ്പ് കനത്തു

Kerala

ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ യുവാവിനെ പോലീസ് മര്‍ദിച്ചെന്ന്; കമ്മീഷണര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കാനൊരുങ്ങി കുടുംബം