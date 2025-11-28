Connect with us

Kerala

ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്: ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, മൂന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു

പി വി അന്‍വറിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖ്.

Published

Nov 28, 2025 3:08 pm |

Last Updated

Nov 28, 2025 3:10 pm

ഒതായി | മനാഫ് വധക്കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി മഞ്ചേരി അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി. മൂന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു. പി വി അന്‍വറിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനും കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയുമായ മാലങ്ങാടന്‍ ഷെരീഫ്, 17-ാം പ്രതി നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി മുനീബ്, 19-ാം പ്രതി എളമരം സ്വദേശി കബീര്‍ എന്ന ജാബിര്‍ എന്നിവരെയാണ് വെറുതെ വിട്ടത്.

കേസില്‍ രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന പി വി അന്‍വര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 21 പ്രതികളെ കോടതി നേരത്തെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു.

കേസില്‍ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മനാഫിനെ 1995 ഏപ്രില്‍ 13ന് ഒതായി അങ്ങാടിയില്‍ വച്ച് അടിച്ചും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇടുക്കി ആനച്ചാലിലെ സ്‌കൈ ഡൈനിങില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ കുടുങ്ങി; രക്ഷാദൗത്യം ഊര്‍ജിതം

Eduline

സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്; അക്കൗണ്ടൻസി ശ്രദ്ധിക്കാം

Kerala

ചങ്ങലയില്‍ ബന്ധിച്ച നിലയില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; പ്രതിക്കായി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ്

Eduline

വിദേശ പഠനം;ഓര്‍ത്തുവെക്കാം ഈ മാസങ്ങള്‍

International

പുടിന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനാര്‍ഥം എത്തുക ഡിസംബര്‍ നാലിന്

Eduline

മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാം, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ

Kerala

ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്: ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, മൂന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു