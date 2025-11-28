Eduline
വിദേശ പഠനം;ഓര്ത്തുവെക്കാം ഈ മാസങ്ങള്
ഈ മാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും.
വിദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ മാസങ്ങൾ പിന്തുടരൂ. മികച്ച ആഗോള സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് സമയപരിധി പാലിക്കണം. പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മുതൽ അപേക്ഷകളും ധനസഹായവും വരെ ഓരോ ഘട്ടവും വിദേശ പഠനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ മാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും.
പ്രധാന മാസങ്ങൾ
ആഗസ്റ്റ്
ജി ആർ ഇ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുക.
ജി ആർ ഇ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ടി ഒ ഇ എഫ് എൽ, ഐ ഇ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവോലിംഗോ പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ആഗസ്റ്റ് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിരുദ, ബിസിനസ്സ്, നിയമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ ജി ആർ ഇ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാഷാ വിലയിരുത്തലിനായി യു എസിലും കാനഡയിലും വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ സ്കോറാണ് ടി ഒ ഇ എഫ് എൽ. അതേസമയം ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 12,000ത്തിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, മിക്കയിടത്തും ഡുവോലിംഗോ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് പ്രാധാന്യത്തിലെടുക്കാറില്ല. അതിനാൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ സർവകലാശാലകളിൽ അതിന്റെ സ്വീകാര്യത പരിശോധിക്കണം.
സെപ്തംബർ
നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അന്തിമമാക്കി സർവകലാശാലകളെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
സെപ്തംബറിലാണ് സാധാരണയായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും സർവകലാശാലകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ഒക്ടോബർ
പ്രധാന അപേക്ഷാ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുക.
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് (എസ് ഒ പി), ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റെക്കമൻഡേഷൻ (എൽ ഒ ആർ) എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒക്ടോബർ മാസം നീക്കിവെക്കണം. സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരെ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാനും ഈ രേഖകൾ പരിഷ്കരിക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർദേശമുണ്ട്.
നവംബർ – ഡിസംബർ
അപേക്ഷാ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു
ഈ കാലയളവിൽ മിക്ക സർവകലാശാലകളും അപേക്ഷാ സമയപരിധി നേരത്തേ തുറക്കുകയും സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവേശനത്തിനും സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി
അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും സ്കോളർഷിപ്പ്, വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയം.
ഈ മാസങ്ങൾ സാധാരണയായി പ്രവേശന തീരുമാനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളോ വ്യക്തിഗത ധനസഹായമോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത്. ഈ മാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽവെക്കുന്നതിലൂടെ വിദേശ പഠനം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും.