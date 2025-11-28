Connect with us

Kerala

ഇടുക്കി ആനച്ചാലിലെ സ്‌കൈ ഡൈനിങില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ കുടുങ്ങി; രക്ഷാദൗത്യം ഊര്‍ജിതം

സ്‌കൈ ഡൈനിങിനെ ഉയര്‍ത്തുന്ന ക്രെയിനിന് സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പ്രശ്‌നത്തിനിടയാക്കിയത്.

Nov 28, 2025 4:30 pm |

Nov 28, 2025 4:30 pm

ഇടുക്കി | മൂന്നാറിന് സമീപം ആനച്ചാലില്‍ സ്ഥാപിച്ച സ്വകാര്യ സ്‌കൈ ഡൈനിങില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ കുടുങ്ങി. ഉയരത്തിലിരുന്ന് കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മറ്റും സൗകര്യമുള്ള സംവിധാനമാണ് സ്‌കൈ ഡൈനിങ്. ഇതിനെ ഉയര്‍ത്തുന്ന ക്രെയിനിന് സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പ്രശ്‌നത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരും ജീവനക്കാരും ഉള്‍പ്പെടെ എട്ടുപേരാണ് സ്‌കൈ ഡൈനിങിലുള്ളതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളുള്ളതായി പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. ഇവരെ താഴെയിറക്കാന്‍ ഊര്‍ജിത ശ്രമം നടന്നുവരികയാണ്.

അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെയാണ് ആനച്ചാലില്‍ സ്‌കൈ ഡൈനിങ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയത്. 120 അടി ഉയരത്തിലിരുന്ന് കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരേസമയം 15 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ സൗകര്യമുണ്ട്. ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി അടിമാലിയില്‍ നിന്നും മൂന്നാറില്‍ നിന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സംഘം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

