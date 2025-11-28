Kerala
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കൂടി മഴയുണ്ടാകും
ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം|ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കൂടി മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ്. നാളെ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നല്കിയത്.
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളില് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വടക്കന് ശ്രീലങ്ക, തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളില് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കന് തമിഴ്നാട്-പുതുച്ചേരി, തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.