Connect with us

Kerala

കാസര്‍കോട് ബിഎല്‍ഒയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; സിപിഎം ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറി റിമാന്‍ഡില്‍

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ആദൂര്‍ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്

Published

Nov 28, 2025 1:12 pm |

Last Updated

Nov 28, 2025 1:12 pm

കാസര്‍കോട്| കാസര്‍കോട് ബിഎല്‍ഒയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ സിപിഎം ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറി റിമാന്‍ഡില്‍. സിപിഎം പാണ്ടി ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയും പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായ എ. സുരേന്ദ്രനെയാണ് റിമാന്റ് ചെയ്തത്. ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാര്‍ഡിലെ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസറായ പി. അജിത്തിനെയാണ് മര്‍ദിച്ചത്.

എസ്‌ഐആര്‍ ക്യാമ്പിനിടെ ഒരു വോട്ടര്‍ക്ക് പരിശോധനാ ഫോറം നല്‍കാത്ത വിഷയത്തില്‍ ബിഎല്‍ഒയെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ആദൂര്‍ പോലീസാണ് സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കൂടി മഴയുണ്ടാകും

Business

ഡിസൈൻ, സുസ്ഥിരത, കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായം; ഐകിയ ഇനി അൽഐനിലും

Kerala

കാസര്‍കോട് ബിഎല്‍ഒയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; സിപിഎം ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറി റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

മുകേഷിന് സംരക്ഷണം തീര്‍ക്കാന്‍ സിപിഐഎം ഇറങ്ങിയതു പോലെ രാഹുലിനുവേണ്ടി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇറങ്ങില്ല: ഓ ജെ ജനീഷ്

International

ഒമ്പത് മാസത്തെ കാരാഗൃഹ വാസത്തിന് ശേഷം ഫലസ്തീന്‍ വംശജനായ 15കാരനെ ഇസ്‌റാഈല്‍ മോചിപ്പിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കി ; വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് എഫ്‌ഐആര്‍

Uae

അതിവേഗ പാതയിൽ ഡെലിവറി ബൈക്ക് ഓടിച്ചു; 8,152 പേർക്കെതിരെ നടപടി