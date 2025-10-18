Connect with us

Kerala

അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെയും ചാണ്ടി ഉമ്മനേയും ഒഴിവാക്കിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ

നേതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ പറയുമെന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപന്‍ യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ദീയസ് കോറോസ്

Published

Oct 18, 2025 9:43 am |

Last Updated

Oct 18, 2025 9:43 am

കോട്ടയം | യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പുനസ്സംഘടനയില്‍ അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെയും കോണ്‍ഗ്രസ് ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയില്‍ ചാണ്ടി ഉമ്മനേയും ഒഴിവാക്കിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ. മികച്ച നേതാവായ അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെ വെട്ടിയൊതുക്കി. അബിനെ തഴഞ്ഞത് ശരിയായില്ല. ചാണ്ടി ഉമ്മനോടും അനീതി കാണിച്ചു. പ്രശ്‌നം ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം. നേതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ പറയുമെന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപന്‍ യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ദീയസ് കോറോസ് പറഞ്ഞു.

പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ അവസരം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്ന തരത്തില്‍ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലേക്കും വിവാദത്തിലേക്കും നേതാക്കള്‍ കടക്കരുതെന്ന വികാരം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശക്തമാണ്. അതൃപ്തിയിലായ അബിന്‍ വര്‍ക്കിയും ചാണ്ടി ഉമ്മനും പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയത് പാര്‍ട്ടിക്ക് തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ പി സി സി മേഖലാ ജാഥയില്‍ നിന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചയാളെ കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാക്കാത്തതിലും തൃശ്ശൂര്‍ മുന്‍ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂരിനെ ഭാരവാഹിയാക്കിയതിലും കെ മുരളീധരനും അതൃപ്തിയുണ്ട്. കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതില്‍ വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെയും ചാണ്ടി ഉമ്മനേയും ഒഴിവാക്കിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ

Kerala

എന്‍എം വിജയന്റെ മരണം; ഐസി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്ത് വിജിലന്‍സ്

International

പിഎന്‍ബി വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുഖ്യപ്രതി മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ ബെല്‍ജിയം കോടതി അനുമതി

International

ഇന്ത്യ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ട്രംപ്

Kerala

അനയയുടെ മരണം; തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

Kerala

പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യ കവര്‍ച്ചക്കായി തീകൊളുത്തിയ സ്ത്രീ മരിച്ചു

Kerala

മഴ ശക്തം; ഇടുക്കിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം