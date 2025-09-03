Connect with us

ബീജിംഗിൽ നടന്ന സൈനിക പരേഡിന് ശേഷമാണ് കിമ്മും പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. യോഗം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം കിമ്മിന്റെ രണ്ട് സഹായികൾ അതിവേഗം രംഗത്തെത്തി. കിം ഇരുന്ന കസേരയുടെ പുറംഭാഗം ഒരാൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി. മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കിം വെള്ളം കുടിച്ച ഗ്ലാസ് ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് ഒരു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ കൃത്യതയോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം. കിം സ്പർശിച്ച ഒരു ഉപരിതലം പോലും അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. കസേരയുടെ തടിക്കൈകളും, തുണികൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും, സമീപത്ത് വെച്ച ചെറിയ മേശയും കിമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു അടയാളവും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ തുടച്ചുനീക്കി.

Latest

Idukki

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Kerala

ശ്രീനാരായണ ഗുരു സര്‍വമത സമ്മേളനം നടത്താന്‍ കാരണം മാപ്പിള ലഹള; വീണ്ടും വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി

Organisation

ഗ്രാന്‍ഡ് മൗലിദ് ജല്‍സ ഈമാസം അഞ്ചിന് അബൂദബിയില്‍

Business

കുവൈത്തില്‍ ലുലു ഡെയ്‌ലി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു

Kerala

പരാതി നല്‍കി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമം; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

Editors Pick

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ 'ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്‌സ്' ഫീച്ചർ ഇനി വാട്സ്ആപ്പിലും

National

വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ അസഭ്യമുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ബീഹാറില്‍ നാളെ ബി ജെ പി ബന്ദ്