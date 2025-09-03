ഡിഎൻഎ ചോരാതിരിക്കാൻ കിം ജോങ് ഉൻ തൊട്ടതെല്ലാം തുടച്ചുവൃത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ; ചൈനയിൽ അസാധാരണ രംഗങ്ങൾ
ബീജിംഗിൽ നടന്ന സൈനിക പരേഡിന് ശേഷമാണ് കിമ്മും പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. യോഗം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം കിമ്മിന്റെ രണ്ട് സഹായികൾ അതിവേഗം രംഗത്തെത്തി. കിം ഇരുന്ന കസേരയുടെ പുറംഭാഗം ഒരാൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി. മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കിം വെള്ളം കുടിച്ച ഗ്ലാസ് ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് ഒരു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ കൃത്യതയോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം. കിം സ്പർശിച്ച ഒരു ഉപരിതലം പോലും അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. കസേരയുടെ തടിക്കൈകളും, തുണികൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും, സമീപത്ത് വെച്ച ചെറിയ മേശയും കിമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു അടയാളവും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ തുടച്ചുനീക്കി.