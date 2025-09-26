Connect with us

Kerala

എന്‍ എസ് എസ് പിന്തുണ സര്‍ക്കാറിനുള്ള അംഗീകാരം; പാര്‍ട്ടി വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം: എം വി ഗോവിന്ദന്‍

യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ്

Published

Sep 26, 2025 11:51 am |

Last Updated

Sep 26, 2025 11:52 am

തിരുവനന്തപുരം |  പാര്‍ട്ടി എന്നും വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗാവിന്ദന്‍. ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശന കാലത്തെ നിലപാട് പഴയ കാര്യമാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ നയത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് എന്‍എസ്എസിന്റെ പിന്തുണയെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ്. യുഡിഎഫിലെ ഒരു കക്ഷിയെയും ഇടതുമുന്നണിക്കു വേണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഒണിയന്‍ പ്രേമന്‍ വധക്കേസ്; പ്രതികളായ മുഴുവന്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെയും വെറുതെ വിട്ടു

Kerala

പീരുമേട് സബ് ജയിലില്‍ പോക്‌സോ കേസ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി

National

ആറു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സേവനത്തിനുശേഷം മിഗ് 21വിമാനങ്ങള്‍ സേനയില്‍ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു

Kerala

ഡെങ്കിപനി ബാധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു

Kerala

തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ ലോറിയിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രിക മരിച്ചു

National

കോയമ്പത്തൂരില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചു

Kerala

എന്‍ എസ് എസ് പിന്തുണ സര്‍ക്കാറിനുള്ള അംഗീകാരം; പാര്‍ട്ടി വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം: എം വി ഗോവിന്ദന്‍