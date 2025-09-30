Connect with us

Kerala

നിലപാടെടുക്കാന്‍ എന്‍ എസ് എസിന് അവകാശമുണ്ട്; സുകുമാരന്‍ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവഞ്ചൂര്‍

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും എന്‍ എസ് എസും തമ്മില്‍ യാതൊരു അകല്‍ച്ചയും ഇല്ല. വ്യാഖ്യാനിച്ച് അകല്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്.

Published

Sep 30, 2025 8:14 pm |

Last Updated

Sep 30, 2025 8:14 pm

കോട്ടയം | എന്‍ എസ് എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരന്‍ നായരുമായി കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചക്കു ശേഷം തിരുവഞ്ചൂര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ എന്‍ എസ് എസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്. നിലപാടെടുക്കാന്‍ എന്‍ എസ് എസിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവുമുണ്ടെന്നും ആ നിലപാടുകളെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ പറഞ്ഞു. എന്‍ എസ് എസിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല.

കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയായില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും എന്‍ എസ് എസും തമ്മില്‍ യാതൊരു അകല്‍ച്ചയും ഇല്ല. വ്യാഖ്യാനിച്ച് അകല്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്. എന്‍ എസ് എസുമായി ഒരു മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചക്കുള്ള ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് എന്റെ അനുഭവം. എന്‍ എസ് എസ് സ്വന്തം നിലപാടില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സംഘടനയാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ അനര്‍ഹമായവ നേടുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം ബോധപൂര്‍വം: ഹാരിസ് ബീരാന്‍ എം പി

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് അടര്‍ന്നുവീണു; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

നിലപാടെടുക്കാന്‍ എന്‍ എസ് എസിന് അവകാശമുണ്ട്; സുകുമാരന്‍ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവഞ്ചൂര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രിന്റു മഹാദേവനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു

International

ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാൻ ഹമാസിന് നാല് ദിവസം സമയം നൽകി; അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം: ട്രംപ്

Kerala

ഗള്‍ഫിലേക്കുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് സര്‍വീസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു; കരിപ്പൂരില്‍ നിന്ന് മാത്രം നഷ്ടമാവുക 25 സര്‍വീസുകള്‍

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാക്കള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍