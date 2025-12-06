Kerala
വാല്പ്പാറയില് നാല് വയസുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു
വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ പുലി കടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു
തൃശൂര് | തമിഴ്നാട് വാല്പ്പാറയില് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന നാലു വയസുകാരനെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു. ആയിപ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകന് സൈബുള് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ പുലി കടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയെ കാണാതായതിന് തുടര്ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലില് തേയിലത്തോടത്തില് നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പുലി തന്നെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
