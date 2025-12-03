Connect with us

local body election 2025

ആര് ജയിച്ചാലും കോളൂറുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടത് കല്ലൂര്‍ പുഴക്ക് കുറുകെ പാലം

മഴക്കാലങ്ങളില്‍ പുഴ കരകവിയുന്നതോടെ ഇവരുടെ സഞ്ചാരവും നിലക്കും.

Published

Dec 03, 2025 8:46 pm |

Last Updated

Dec 03, 2025 8:46 pm

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി | ആര് വിജയിച്ചാലും സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാനുളള പാലം വേണമെന്നാണ് നൂല്‍പ്പുഴ കോളൂര്‍ നിവാസികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാളിച്ചിറ ഭാഗത്ത് കല്ലൂര്‍ പുഴക്ക് കുറുകെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ പാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിലവില്‍ ഈ ഭാഗത്ത് തടിപ്പാലങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവന്‍ പണയംവെച്ച് കോളൂര്‍- കാളിച്ചിറ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

കോളൂര്‍, കരടിമാട്, മുറിയന്‍കുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ മറുകരയായ പണപ്പാടിയിലേക്ക് എത്താനും തിരികെ വരാനും ആശ്രയിക്കുന്നത് പുഴക്കു കുറുകെയുള്ള മരപ്പാലങ്ങളെയാണ്. പ്രദേശവാസികള്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ പാലങ്ങളിലൂടെ ജീവന്‍ പണയംവെച്ചാണ് നാട്ടുകാര്‍ അക്കരെ കടക്കുന്നത്.

മഴക്കാലങ്ങളില്‍ പുഴ കരകവിയുന്നതോടെ ഇവരുടെ സഞ്ചാരവും നിലക്കും. ഇതോടെ വീട്ടുസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും കൃഷിആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ആളുകള്‍ക്ക് ഇരുപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തണമെങ്കില്‍ കിലോമീറ്ററുകള്‍ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കണം. മുമ്പ് ഇവിടെ മരപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പുഴയില്‍വീണ് മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രദേശമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പണപ്പാടി വാര്‍ഡില്‍ ആര് ജയിച്ചുവന്നാലും സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഒരു പാലം നിര്‍മിക്കണമെന്നാണ് വോട്ടര്‍മാരുടെ ആവശ്യം.

നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കോളൂര്‍ കാളിച്ചിറ പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നത്. കാളിച്ചിറ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് കാളിച്ചിറ ഭാഗത്ത് വയലും കോളൂർ ഭാഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് കാളിച്ചിറയില്‍ കരഭൂമിയുമുണ്ട്. മഴപെയ്ത് പുഴയില്‍ വെള്ളം കരകവിയുന്നതോടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കില്‍ നാല് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കണം. അതിനാല്‍ കോളൂര്‍ ഭാഗത്ത് പുഴക്ക് കുറുകെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് നടപ്പാലം വന്നാല്‍ ഉപകാരമാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം തന്നോടും മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് എം എ ഷഹനാസ്; രാഹുലിന്റെ സംരക്ഷകന്‍ ഷാഫി പറമ്പില്‍

Eduline

സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ രണ്ടാമതൊരു ബലാത്സംഗ കേസ് കൂടി; അന്വേഷണം എസ്‌ഐടിക്ക്

Eduline

ഹാർവാർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ സൗജന്യമായി കന്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാം

Eduline

ത്രിഭുവൻ സഹകാരി യൂനിവേഴ്സിറ്റി

National

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ സൈന്യം 7 നക്‌സലൈറ്റുകളെ വധിച്ചു; മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

Kerala

പിഎം ശ്രീയില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിട്ടില്ല; കേന്ദ്രമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാനെ തള്ളി ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എംപി