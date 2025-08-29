Kerala
എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണത്തില് തുടരന്വേഷണം ഇല്ല; ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നല്കിയ ഹരജി തള്ളി
അന്വേഷണ സംഘം ശരിയായ രീതിയില് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് നല്കിയ ഹരജി കണ്ണൂര് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയാണ് തള്ളിയത്.
കണ്ണൂര്|എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണത്തില് തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നല്കിയ ഹരജി കോടതി തള്ളി. അന്വേഷണ സംഘം ശരിയായ രീതിയില് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് ഹരജി നല്കിയിരുന്നത്. കേസിന്റെ വിചാരണ തലശ്ശേരി സെഷന്സ് കോടതിയില് ആരംഭിക്കും.
നവീന് ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന തരത്തിലാണ് തുടക്കം മുതല് അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങിയതെതെന്നും പക്ഷപാതപരമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മഞ്ജുഷ നല്കിയ ഹരജിയില് പറയുന്നത്. പ്രതിയുടെ ഫോണ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചില്ല. പ്രശാന്തനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പിപി ദിവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കല് പോലും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും ഹരജിയില് പറയുന്നു.