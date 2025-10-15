Connect with us

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

മൂന്ന് ദിവസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Oct 15, 2025

Oct 15, 2025

തിരുവനന്തപുരം| നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഗ്രാമം സ്വദേശി ശ്രീകുമാരി ആണ് മരിച്ചത്. 62 വയസ്സായിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ് ശ്രീകുമാരി.

