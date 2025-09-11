Connect with us

Uae

സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശം

അറബി, ഇസ്ലാമിക് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക യോഗ്യത വേണം

Published

Sep 11, 2025 2:07 pm

Last Updated

Sep 11, 2025 2:07 pm
ദുബൈ| സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ ജോലി രാജിവെക്കാൻ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്നതടക്കം പുതിയ നിബന്ധനകൾ നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്അതോറിറ്റി (കെ എച്ച് ഡി എ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണിത്. യോഗ്യതകൾ, പരിചയം, പെരുമാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ നിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപെടുന്നു. അറബി, ഇസ്ലാമിക്  വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക യോഗ്യത വേണം. പെരുമാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുതിയ അധ്യാപകരും പാലിക്കണം.
നിലവിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ 2028 സെപ്തംബർ വരെ സമയമുണ്ട്. അതേസമയം ഏപ്രിലിൽ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്ക് 2029 ഏപ്രിൽ വരെയാണ് സമയം.
ഒരു അക്കാദമിക് ടേമിന്റെയോ സെമസ്റ്ററിന്റെയോ മധ്യത്തിൽ പുറത്തുപോകുന്ന അധ്യാപകരും സ്‌കൂൾ ലീഡർമാരും നോട്ടീസ് പിരീഡ് പൂർത്തിയാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദുബൈയിൽ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ പുതിയ അധ്യാപന റോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 90 ദിവസം കാത്തിരിക്കണം. നോട്ടീസ് പിരീഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു ടേമിന്റെയോ സെമസ്റ്ററിന്റെയോ അവസാനം പുറത്തുപോകുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. “ദുബൈയിൽ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾക്കും ബാധകമാണ്. പുതിയതും സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതുമായ അധ്യാപകർക്ക് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.’ അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വർഷാവസാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനും ഈ ഗൈഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഓരോ അധ്യാപകനും സ്‌കൂൾ ലീഡർക്കും സ്‌കൂളുകൾ ഒരു അപ്പോയിന്റ‌്മെന്റ് നോട്ടീസിന് അപേക്ഷിക്കണം. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സ്‌കൂളിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഔപചാരികമാക്കുന്നു. അധ്യാപകൻ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ആവശ്യമാണ്. കെ എച്ച് ഡി എ മുമ്പ് നൽകിയ അപ്പോയിന്റ‌്മെന്റ് ലെറ്ററിന് പകരമാണ് അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് നോട്ടീസ്. ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും സ്‌കൂൾ ലീഡർമാരും ഒരു പുതിയ അപ്പോയിന്റ‌്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കെ എച്ച് ഡി എ എക്‌സിറ്റ് സർവേ പൂർത്തിയാക്കണം. സുരക്ഷ, യു എ ഇ മൂല്യങ്ങൾ, പ്രൊഫസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും അധ്യാപന റോൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇൻഡക്ഷൻ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കണം.
