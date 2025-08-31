Connect with us

Kerala

എന്‍ ഡി എ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല: സി കെ ജാനു

ആദിവാസി ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണം, ബോര്‍ഡ്-കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രാതിനിധ്യം, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്നീ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

Published

Aug 31, 2025 8:55 am |

Last Updated

Aug 31, 2025 8:55 am

കോഴിക്കോട് | എന്‍ ഡി എ മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെന്ന് മുന്നണി വിട്ട ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാവ് സി കെ ജാനു. ആദിവാസി ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണം, ബോര്‍ഡ്-കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രാതിനിധ്യം, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്നീ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

എല്‍ ഡി എഫുമായോ യു ഡി എഫുമായോ സഹകരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലില്ലെന്നും ജാനു പറഞ്ഞു. തത്കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ഇന്നലെയാണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്‍ ഡി എ വിട്ടത്. എന്‍ ഡി എയില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി അവഗണന നേരിട്ടതായി വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു മുന്നണിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നത്. കോഴിക്കോട് ചേര്‍ന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ (ജെ ആര്‍ പി) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും; ജിന്‍പിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മോദി

Kerala

ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; അഞ്ചുപേര്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

National

എന്‍ജിനില്‍ തീ; എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി

Ongoing News

പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീജയുടെ മരണം: അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നല്‍കി ഭര്‍ത്താവ്

Kerala

എന്‍ ഡി എ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല: സി കെ ജാനു

Eranakulam

കാട്ടാന കിണറ്റില്‍ വീണു; കിണറിടിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം

Kerala

കണ്ണപുരം സ്‌ഫോടനം: പ്രതി അനൂപ് മാലിക്കിനെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തേക്കും