Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട്ടെ വൃദ്ധസഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും സഹോദരനെ കണ്ടെത്താനായില്ല

പ്രമോദിനായി ഇന്നലെ പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

Published

Aug 11, 2025 9:08 am |

Last Updated

Aug 11, 2025 9:08 am

കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ടുത്താഴത്ത് വൃദ്ധ സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും സഹോദരനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. സഹോദരന്‍ പ്രമോദിനായി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. പ്രമോദിനായി ഇന്നലെ പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇരുവരെയും പരിചരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ സഹോദരന്‍ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

കരിക്കാംകുളം ഫ്‌ലോറിക്കന്‍ റോഡില്‍ മൂന്നു വര്‍ഷമായി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ശ്രീജയ (72), പുഷ്പലളിത (68) എന്നിവരാണ്  കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹോദരിമാരെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. മരിച്ച സഹോദിമാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.  ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ പ്രമോദ് സഹോദരിമാര്‍ മരിച്ച വിവരം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തിനെയും വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണു മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടത്. വെള്ള തുണി പുതപ്പിച്ച് തലമാത്രം പുറത്തു കാണുന്ന നിലയില്‍ രണ്ടു മുറികളിലായിരുന്നു മൃതശരീരങ്ങള്‍.

തടമ്പാട്ടു താഴത്തെ വാടക വീട്ടിലാണ് പ്രമോദും വൃദ്ധ സഹോദരിമാരും താമസിച്ചിരുന്നത്. സഹോദരിമാരുടെ മരണശേഷം പ്രമോദിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഫറോക്ക് പാലം ജങ്ഷനിലാണ് പ്രമോദിന്റെ മൊബൈല്‍ ടവര്‍ ലൊക്കേഷന്‍ അവസാനമായി കണ്ടത്. ആ പ്രദേശത്ത് തെരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേട്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചു

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യുവാവിനെ വീട്ടില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; അയല്‍വാസി ഒളിവില്‍

Kerala

കോതമംഗലത്ത് 23കാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; സുഹൃത്ത് റമീസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Uae

ഗസ്സയിൽ പട്ടിണിയുടെ പ്രതീകമായ സലീമിന് യു എ ഇ സഹായം

Kasargod

ഹകീം ഫൈസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ; ചെമ്പരിക്ക ഖാസിയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

Uae

ദുബൈ കോടതികളിൽ 35 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ

Kerala

സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ ലോകം കൂടെനിന്നു, ചില സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തന്നെ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; ഡോ. ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കല്‍