Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ വീണ്ടും സജീവമാക്കാന് നീക്കം; ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പാലക്കാട് രഹസ്യ യോഗം
ലെംഗികാരോപണം ഉയര്ന്നതിനുശേഷം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കുകയാണ്
പാലക്കാട് | സ്ത്രീ വഷിയത്തില് സസ്പെന്ഷനില് കഴിയുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയെ മണ്ഡലത്തില് വീണ്ടും സജീവമാക്കാന് രഹസ്യയോഗം. കെപിസിസി വര്ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പില് എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കോണ്ഗ്രസിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പാലക്കാട് രഹസ്യയോഗം ചേര്ന്നത്.
ലെംഗികാരോപണം ഉയര്ന്നതിനുശേഷം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കുകയാണ്. പാര്ട്ടി പരിപാടികളിലും സര്ക്കാര് പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാനാകാതെ സ്വദേശമായ അടൂരിലെ സ്വന്തം വീട്ടില് തന്നെ തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം.അതേ സമയം രാഹുലിന്റെ തുടര്ച്ചയായ അസാന്നിധ്യം കോണ്ഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിലും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് അനുകൂലികളും വാദിക്കുന്നത്.ഇതേത്തുടര്ന്നാണ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തില് എ ഗ്രൂപ്പിലെ നേതാക്കള് യോഗം ചേര്ന്നത്. രാഹുലിനെ വീണ്ടും മണ്ഡലത്തില് എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം എന്നതാണ് രഹസ്യയോഗത്തില് ചര്ച്ചയായതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെയും അസോസിയേഷനുകളുടെയും യോഗത്തില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.
കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പാര്ട്ടി സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് പാലക്കാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത്. ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങള് നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പെട്ടന്ന് പാലക്കാട് വീണ്ടുമെത്തുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും തുടര് ചര്ച്ചകള്ക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്ന ആശങ്കയും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് അനുകൂലികള്ക്കുണ്ട്