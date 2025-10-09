National
വയനാടിനായി കൂടുതല് സഹായം; മുഖ്യമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ന്യൂഡല്ഹി | ഡല്ഹിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വയനാട് പാക്കേജില് സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതല് ധനസഹായം തേടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കൂടിക്കാഴ്ച അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. അതേ സമയം കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. വയനാട് പുനര് നിര്മ്മാണത്തിന് രണ്ടായിരം കോടിയാണ് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല് ഇതുവരെ 206. 56 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നഡ്ഡയുമായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. എയിംസ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ചയായെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയേയും കാണുന്നുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ 10നാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.
കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന്, കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി എന്നിവരെ കാണാനും മുഖ്യമന്ത്രി സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാരായ കെ എന് ബാലഗോപാല്, പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്.