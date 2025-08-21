Kerala
കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്ന് വീണ്ടും മൊബൈല് ഫോണ് പിടികൂടി
ഇ ഡിവിഷനിലെ 12ാം നമ്പര് സെല്ലിന്റെ ഭിത്തിയില് നിന്നാണ് ഫോണ് കണ്ടെത്തിയത്
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്ന് വീണ്ടും മൊബൈല് ഫോണ് പിടികൂടി. ഇന്നലെ രാത്രി ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൊബൈല് ഫോണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇ ഡിവിഷനിലെ 12ാം നമ്പര് സെല്ലിന്റെ ഭിത്തിയില് നിന്നാണ് ഫോണ് ലഭിച്ചത്. സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരാതിയില് കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സൗമ്യ വധക്കേസ് പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയില് ചാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ സമിതി സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി ഇന്നലെയാണ് കണ്ണൂരില് നിന്നും മടങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച അന്വേഷണ സമിതി ജയിലിലെത്തി സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുതൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ജയിലില് നിന്നും മൊബൈല് ഫോണ് പിടികൂടുന്നത്. കണ്ണൂര് ജയിലില് മൊബൈല് ഫോണ് സൗകര്യമുണ്ടെന്നും പണം നല്കിയാല് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കാന് കഴിയുമെന്നും ഗോവിന്ദച്ചാമി മൊഴി നല്കിയിരുന്നു.
10 ദിവസം മുമ്പ് കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്നും മൂന്ന് മൊബൈല് ഫോണുകളും ചാര്ജറുകളും ഇയര്ഫോണുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ന്യൂ ബ്ലോക്കില് കല്ലിനടിയിലും കുളിമുറിയിലെ ജനാലയില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു ഫോണുകള് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് മുമ്പും നിരവധി തവണ കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്നും മൊബൈല് ഫോണുകള് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.