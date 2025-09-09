Connect with us

Kerala

ഓണം കളറാക്കാൻ സമർഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു; ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാലിനെ പ്രശംസിച്ച് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു

അങ്ങേയറ്റം കഠിനമായ കാലത്തും കേരളം മുന്നേറുന്നത് വിമർശകരെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നു

Published

Sep 09, 2025 3:00 pm |

Last Updated

Sep 09, 2025 3:01 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെയും ധന വകുപ്പിനെയും അഭിനന്ദിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. ഓണം കളറാക്കാൻ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സമർഥമായി പ്രവർത്തിച്ച ധനകാര്യ വകുപ്പിനും വിശിഷ്യാ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബാലഗോപാലിനും അഭിനന്ദനങ്ങളെന്ന്  മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കുറിച്ചത്.

ഓണക്കാലത്ത് സപ്ലൈകോ വഴി അടക്കം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനായി 3,200 രൂപ 62 ലക്ഷം പേരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഓണത്തിന് 10 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ എത്തിയെന്നും മന്ത്രി കുറിച്ചു. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലിനും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവനുമുൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാർക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ഓണം ഗംഭീരമാക്കി.

എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുടെ പേരു കൂടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അനീതിയാകും. സമാനതകളില്ലാത്ത നീതി നിഷേധം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും കേരളം സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അല്ലലില്ലാതെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ഓണത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അദ്ദേഹം പണം എത്തിച്ചു. നെൽ കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന ബോണസിൽ 100 കോടി രൂപ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഡ്വാൻസ് വരെ നൽകി. വിപണിയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സർക്കാരിന്റെ സഹായം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി. കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാനായി 100 കോടി രൂപ കൃത്യമായി സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്ന് മാസാമാസം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നു. അങ്ങേയറ്റം കഠിനമായ കാലത്തും കേരളം മുന്നേറുകയാണ്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും നാടാകെ ഉയരുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാമുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നത് വിമർശകരെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി ബിന്ദു കുറിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീട്ടുവളപ്പില്‍ നിന്ന് സൈക്കിളും പണവും കവര്‍ന്ന കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ജല്‍ ജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി: നബാര്‍ഡില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്ക് അനുമതി

Ongoing News

മോശം പെരുമാറ്റം; സുവാരസിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് എം എല്‍ എസും

Kerala

തീവ്രവാദ ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍; പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

Ongoing News

ഓമശ്ശേരിയിൽ കാട്ടുപന്നി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

സഅദിയ്യ ലോ കോളജ് പഠനാരംഭത്തിന് തുടക്കം

Kerala

ജെന്‍ സി പ്രക്ഷോഭം; മലയാളി വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ നേപ്പാളില്‍ കുടുങ്ങി