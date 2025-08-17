Kerala
കേരളത്തിലേക്ക് എം ഡി എം എ കടത്ത്: മുഖ്യകണ്ണിയായ നൈജീരിയൻ സ്വദേശി പിടിയിൽ
പ്രതിദിനം ലക്ഷങ്ങളുടെ വിൽപ്പന
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിലേക്ക് എം ഡി എം എ എത്തിക്കുന്നതിലെ പ്രധാനി ബെംഗളൂരുവിൽ പിടിയിലായി. നൈജീരിയന് സ്വദേശിയായ ഡിയോ ലയണലിനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡാന്സാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് 110 ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് പേര് പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് എത്തിച്ചുനല്കിയത് ഇടനിലക്കാരനായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ റിട്ടയേര്ഡ് പോലീസ് ഉദ്യേഗസ്ഥന്റെ മകനായിരുന്നു. ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് മുഖ്യകണ്ണിയായ നൈജീരിയന് സ്വദേശിയായ ഡിയോ ലയണലിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ലക്ഷകണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് പണം പ്രതിയുടെ പക്കലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kuwait
ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുക: ഡോ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി
Kerala
ശബരിമല വിമാനത്താവളം 2028ല് കമ്മിഷന് ചെയ്യും: മന്ത്രി വി എന് വാസവന്
Kerala
കേരളത്തിലേക്ക് എം ഡി എം എ കടത്ത്: മുഖ്യകണ്ണിയായ നൈജീരിയൻ സ്വദേശി പിടിയിൽ
National
ബി ജെ പി എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് കൊണ്ട്: രാഹുൽ ഗാന്ധി
National
രണ്ടിടത്ത് പേരുണ്ടെന്ന് കരുതി കള്ളവോട്ട് നടക്കില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
Kerala
പാലായിൽ കുടുംബത്തോട് പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ റിട്ട. എസ് ഐ മരിച്ച നിലയിൽ
Kerala