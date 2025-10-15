Connect with us

Kerala

അഗളിയില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട; കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് പോലീസ്

അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനായിരത്തോളം കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ കണ്ടെത്തി.

Published

Oct 15, 2025 10:13 am |

Last Updated

Oct 15, 2025 10:13 am

പാലക്കാട്| അഗളി സത്യക്കല്ല് മലയുടെ താഴ്‌വരയില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട. അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനായിരത്തോളം കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് ലഹരി വിരുദ്ധ സേനയും പുതൂര്‍ പോലീസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രായമായ ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു.

പെട്ടെന്ന് ആര്‍ക്കും കടന്നുചെല്ലാന്‍ കഴിയാത്ത പ്രദേശമായതിനാലാണ് സത്യക്കല്ല് മലയുടെ പ്രദേശം കൃഷിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടക്കുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആയിരുന്നു സംയുക്ത ഓപ്പറേഷന്‍. എടിഎസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്‍. അട്ടപ്പാടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ് കൃഷിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ആരാണ് കൃഷി നടത്തിയതെന്നതിനെകുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

കെനിയന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒടിങ്ക അന്തരിച്ചു

Kerala

അഗളിയില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട; കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് പോലീസ്

National

രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 21 ആയി; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

പേരാമ്പ്ര സംഘര്‍ഷം; ഏഴ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പൊറോട്ട വില്‍പ്പനയുടെ മറവില്‍ എംഡിഎംഎ വില്‍പ്പന; കോഴിക്കോട് യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

കണ്ണൂര്‍ പുതിയങ്ങാടിയില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ നിന്ന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം; മരണം രണ്ടായി

Kerala

പുതുക്കുറിച്ചിയില്‍ വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു