Kerala
അഗളിയില് വന് കഞ്ചാവ് വേട്ട; കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് പോലീസ്
അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനായിരത്തോളം കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തി.
പാലക്കാട്| അഗളി സത്യക്കല്ല് മലയുടെ താഴ്വരയില് വന് കഞ്ചാവ് വേട്ട. അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനായിരത്തോളം കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് ലഹരി വിരുദ്ധ സേനയും പുതൂര് പോലീസും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രായമായ ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഞ്ചാവ് ചെടികള് ഉദ്യോഗസ്ഥര് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു.
പെട്ടെന്ന് ആര്ക്കും കടന്നുചെല്ലാന് കഴിയാത്ത പ്രദേശമായതിനാലാണ് സത്യക്കല്ല് മലയുടെ പ്രദേശം കൃഷിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് കഞ്ചാവ് കൃഷി നടക്കുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആയിരുന്നു സംയുക്ത ഓപ്പറേഷന്. എടിഎസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്ന്ന് പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്. അട്ടപ്പാടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ് കൃഷിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ആരാണ് കൃഷി നടത്തിയതെന്നതിനെകുറിച്ച് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.