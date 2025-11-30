local body election 2025
ശക്തമായ പോരാട്ടവുമായി മാറഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്ന് തവണ എൽ ഡി എഫും രണ്ട് തവണ യു ഡിഎഫും വിജയിച്ചു.
മാറഞ്ചേരി | ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വന്നേരിനാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനായ മാറഞ്ചേരി. മത്സ്യമേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും ചേർന്ന പ്രദേശം. മാറഞ്ചേരി, വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തുകളും പെരുമ്പടപ്പിലെ അഞ്ച് വാർഡ് ഒഴികെയുള്ളവയും എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്തിലെ കോലളമ്പ് ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനും ചേർന്നതാണ് മാറഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ. 1995ലെ ആദ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലങ്കോട് ഡിവിഷനിലും തുടർന്ന് പെരുമ്പടപ്പ് ഡിവിഷനിലും മാറഞ്ചേരി ഉൾപ്പെട്ടു.
2010ലെ വാർഡ് വിഭജനത്തെ തുടർന്നാണ് മാറഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ രൂപവത്കരണം. ഇടതുപക്ഷത്തിന് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിലും ഇരുമുന്നണിയെയും മാറിമാറി പിന്തുണച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്ന് തവണ എൽ ഡി എഫും രണ്ട് തവണ യു ഡിഎഫും വിജയിച്ചു.
2020ൽ സി പി ഐയിലെ എ കെ സുബൈറാണ് വിജയിച്ചത്. സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവും മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന ജോ. സെക്രട്ടറിയുമായ ഷാജിറ മനാഫാണ് ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി. നാലുതവണ വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2000-2005ൽ വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 2010ൽ വെളിയങ്കോട് ഡിവിഷനിൽനിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വെളിയങ്കോട് അയ്യോട്ടിച്ചിറ സ്വദേശി മാറഞ്ചേരി സ്വദേശി സുലൈഖ റസാഖാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി. നഷ്ടപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ പിടിക്കാൻ യു ഡി എഫ് ശക്തമായ പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. മാറഞ്ചേരി കരിങ്കല്ലത്താണി സ്വദേശി സുബിഷ രമേഷാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി.