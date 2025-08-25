Kerala
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലിലെ തടവുകാര്ക്ക് മൊബൈല് എറിഞ്ഞുനല്കാന് ശ്രമിച്ച ആള് പിടിയില്. പനങ്കാവ് സ്വദേശി അക്ഷയ് ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അക്ഷയ് ജയില് കോമ്പൗണ്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറി മതിലിന് മുകളിലൂടെ മൊബൈല് എറിഞ്ഞ് നല്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
മൂന്നുപേര് ജയില് കോമ്പൗണ്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ജയിലിന് പുറത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്ദേശം നല്കി. നിരോധിത പുകയില ഉല്പ്പന്നങ്ങളും ഒരു മൊബൈല് ഫോണും വലിച്ചെറിയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കണ്ടു. പോലീസുകാരെ കണ്ടതോടെ മൂന്ന് പേരും ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചു. എന്നാല് ഓടുന്നതിനിടെ അക്ഷയ് നിലത്തുവീഴുകയായിരുന്നു. ജയിലിലെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുകയില ഉല്പ്പന്നങ്ങളും മൊബൈലും കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അക്ഷയ് മൊഴി നല്കി. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.