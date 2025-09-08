Kerala
ബെംഗളുരുവില് മലയാളി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി
പ്രണയനൈരാശ്യത്തെ തുടര്ന്ന് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ബെംഗളുരു|ബെംഗളുരുവില് മലയാളി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി. വയനാട് റിപ്പണ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ശരീഫ് ആണ് മരിച്ചത്. കര്ണാടകയിലെ ചിക്കബല്ലാപുരയിലെ ഹോസ്റ്റല് മുറിയില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രണയനൈരാശ്യത്തെ തുടര്ന്ന് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ചിക്കബെല്ലാപുര ശാന്തി നേഴ്സിങ് കോളജിലെ അവസാന വര്ഷ എംഎല്ടി വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ്. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കും.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സേനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന പോലീസുകാരെ സര്ക്കാര് കൈകാര്യം ചെയ്യും; മര്ദ്ദനം ഇടത് നയമല്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
National
ദി ടെലഗ്രാഫ് എഡിറ്റര് സങ്കര്ഷന് ഠാക്കൂര് അന്തരിച്ചു
Uae
അഡിഹെക്സ് സമാപിച്ചു
Uae
ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം: തയ്യാറെടുത്ത് ഫുജൈറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
Uae
എണ്ണയിതര ജി ഡി പി പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
Kerala
ബെംഗളുരുവില് മലയാളി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala