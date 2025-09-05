Connect with us

എറണാകുളത്ത് നബിദിനാഘോഷത്തിനിടെ മദ്​റസാ അധ്യാപകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

കുഴഞ്ഞുവീണത് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെ

Published

Sep 05, 2025 6:50 pm |

Last Updated

Sep 05, 2025 6:52 pm

കൊച്ചി | എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരില്‍ നബിദിനാഘോഷത്തിനിടെ  കുഴഞ്ഞുവീണ് മദ്​റസാ അധ്യാപകൻ മരിച്ചു. കണ്ടന്തറ ഒർണ ശറഫുൽ ഇസ്​ലാം മദ്​റസ അധ്യാപകനും വല്ലം കൊച്ചങ്ങാടി അണ്ടേത്ത് വീട്ടിൽ ഹമീദിന്റെ മകനുമായ സുബൈർ മൗലവിയാണ് (53) മരിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പതോടെയാണ്​ സംഭവം.

ഉടൻ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭാര്യ: ശംല. മക്കൾ: സരീർ, സഹീർ, സജന. ഖബറടക്കം സൗത്ത് വല്ലം ജമാഅത്ത്​ ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തി.

