Connect with us

Uae

വിമാനങ്ങളിൽ ആഡംബര ക്യാബിനുകൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യക്കാർ

ഗൾഫിൽ പ്രീമിയം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന

Published

Aug 12, 2025 10:14 am |

Last Updated

Aug 12, 2025 10:14 am

ദുബൈ|വിമാനങ്ങളിൽ ആഡംബര ക്യാബിനുകൾക്ക് യാത്രക്കാർ ഏറുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മറ്റ് ആഗോള വിപണികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗൾഫിൽ ഈ വർധനവ് കുതിച്ചുയരുമെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (അയാട്ട) വിലയിരുത്തി. ഗൾഫ് എയർലൈനുകൾ ആഡംബര ക്യാബിനുകളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. 2024ൽ ആഗോളതലത്തിൽ 14.7 ശതമാനം പേരും യാത്ര ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്യാബിനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രീമിയം യാത്രയിൽ ഈ മേഖല 11 ശതമാനം വാർഷിക വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി 2024ലെ വേൾഡ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പല എയർലൈനുകളും അവരുടെ വിമാനങ്ങളുടെ ഇന്റീരിയറുകളും പ്രീമിയം സീറ്റുകളും നവീകരിച്ചു. ആഡംബര സൗകര്യ കിറ്റുകൾ, മികച്ച ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവ പോലുള്ള ഫ്രണ്ട് – ക്യാബിൻ സേവനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എയർലൈനുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് സ്വർണം പൂശിയ ബൾഗറി കണ്ണാടിയും ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുപ്പി ഓ ഡി പെർഫ്യൂമും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഖത്വർ എയർവേയ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദോഹയിൽ നിന്നുള്ള 13 അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് “കാവിയർ’ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി.

എമിറേറ്റ്സ്, ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ്, ഖത്വർ എയർവേയ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘദൂര വിമാനക്കമ്പനികളാണ് ഈ വളർച്ചക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഈ വിമാനക്കമ്പനികൾ അവരുടെ ഹബ്ബുകളിലൂടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യുക്രെയ്‌നിലെ യുദ്ധം കാരണം പാശ്ചാത്യ വിമാനക്കമ്പനികൾ റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ പറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, നിരവധി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ ഈ മേഖലക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നത്.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

പിടികൂടിയ അനധികൃത ഉത്പന്നങ്ങൾ വഴി 35.72 കോടി ദിർഹം സമാഹരിച്ചു

Kerala

രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എച്ച്1എന്‍1; വെണ്ണല ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

Kerala

പാലക്കാട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റില്‍ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Ongoing News

വൃദ്ധ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; പ്രതിയായ സഹോദരന്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം പുഴയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

കോഴിക്കോട് എടിഎമ്മില്‍ കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം; അസാം സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala

പാതിവിലക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; മലപ്പുറത്ത് തൃശൂര്‍ സ്വദേശി

Kerala

തൃശൂരില്‍ നടന്നത് കലക്ടറും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ഡീല്‍; ഫേസ്ബുക്കില്‍ മാത്രമുള്ള സുരേഷ് ഗോപി രാജിവെക്കണം: കെ മുരളീധരന്‍