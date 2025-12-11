Kerala
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സര്ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളില് പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള വിധി ഉണ്ടാകും; സണ്ണി ജോസഫ്
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രധാന വിഷയമാകും.
കണ്ണൂര്| തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സര്ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളില് പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. യുഡിഎഫ് വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രധാന വിഷയമാകും. പ്രതികള്ക്ക് സിപിഎം സംരക്ഷണം നല്കുകയാണ്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം മലബാറില് പോളിങ് ഊര്ജിതമായിരിക്കുമെന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. 10 കൊല്ലമായി അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് ജനം വോട്ടു ചെയ്യും. ശബരിമല വിഷയവും ജനം ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രതിഫലിക്കും. കോര്പറേഷനുകളില് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുവരുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.