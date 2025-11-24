ഡിസൈനിംഗ് പഠിക്കാം

Connect with us

ഡിസൈനിംഗിലാണ് കരിയർ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനി (എൻ ഐ ഡി- അഹമ്മദാബാദ്)ൽ അപേക്ഷിക്കൂ.

വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ 2026-27ൽ നടത്തുന്ന നാല് വർഷ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (ബി ഡിസ്), രണ്ടര വർഷ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (എം ഡിസ്) പ്രോ ഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ബി ഡിസ്

അഹമ്മദാബാദ് ക്യാമ്പസ്: ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈൻ, എക്സിബിഷൻ ഡിസൈൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സിറാമിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സ് ഡിസൈൻ, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ, ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ.

ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, അസം ക്യാമ്പസുകൾ: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ. ആദ്യവർഷം ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്‌സാണ്. തുടർന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അനുവദിക്കും.

എം ഡിസ്

അഹമ്മദാബാദ് ക്യാമ്പസ്: ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആനിമേഷൻ ഫിലിം, ഗ്രാഫിക്, സിറാമിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സ്, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ, പ്രൊഡക്ട്, ടെക്‌സ്റ്റൈൽ.

ഗാന്ധിനഗർ: ഫോട്ടോഗ്രഫി, ടോയ് ആൻഡ് ഗെയിം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ, ന്യൂ മീഡിയ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസൈൻ മാനേജ്‌മെന്റ്, അപ്പാരൽ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അക്സസറി

ബെംഗളൂരു: യൂനിവേഴ്‌സൽ, ഡിജിറ്റൽ ഗെയിം, ഇൻഫർമേഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ, ഡിസൈൻ ഫോർ റീട്ടെയിൽ എക്‌സ്പീരിയൻസ്.

യോഗ്യത, അപേക്ഷ

ബി ഡിസ്: ഹയർ സെക്കൻഡറി/പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ കോഴ്‌സ് ജയിച്ചിരിക്കണം. ഏത് സ്ട്രീമിൽ (ആർട്‌സ്/സയൻസ്/കൊമേഴ്‌സ്/ഹ്യുമാനിറ്റീസ്) പഠിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

എം ഡിസ്: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ അംഗീകൃത ബാച്ചിലർ ബിരുദം വേണം.
2025-26ൽ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും വ്യവസ്ഥകളോടെ അപേക്ഷിക്കാം. ജനനം: ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് 2005 ജൂലൈ ഒന്നിനോ ശേഷമോ ജനിച്ചവർക്കും പി ജിക്ക് 1994 ജൂലൈ ഒന്നിനോ ശേഷമോ ജനിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ടെസ്റ്റ്

രണ്ട് കോഴ്സുകളിലെയും പ്രവേശനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന ഡിസൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (ഡാറ്റ്) -പ്രിലിംസ്, ഫൈനൽ എന്നിവ വഴിയാണ്. പ്രിലിംസ് ഡിസംബർ 21ന് നടത്തും. കൊച്ചിയാണ് പരീക്ഷാകേന്ദ്രം. ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മെയിൻസിൽ പങ്കെടുക്കാം. admissions.nid.edu വഴി ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാത്രി 11.59 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

