Connect with us

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചുരത്തില്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാരെ ഉള്‍പ്പെടെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബസുകള്‍ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്.

Published

Aug 26, 2025 8:35 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 8:35 pm

കോഴിക്കോട് | മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചുരം വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. വൈകിട്ട് 6.45ഓടെ കല്ലും മരങ്ങളും റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചുരത്തില്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാരെ ഉള്‍പ്പെടെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബസുകള്‍ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നിന്നുമെത്തിയ ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് മരങ്ങളും, കല്ലും നീക്കം ചെയ്തുവരികയാണ്.

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഇന്നലെ പാഴ്‌സല്‍ ലോറി മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി എട്ട് വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന്‍ മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Alappuzha

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

International

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ട്രംപ്; ഇന്ത്യക്കുമേല്‍ ചുമത്തിയ അധിക തീരുവ വ്യാഴാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും

Gulf

പി സി എഫ് നേതാക്കളെ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു

Kerala

അവന്തികക്കെതിരെ സുഹൃത്ത്; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണം ബി ജെ പിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി

National

രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി ഏറ്റവും അധാര്‍മികത നിറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍; പ്രതിപക്ഷത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു: കപില്‍ സിബല്‍