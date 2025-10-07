Kozhikode
കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സ്ഥാപക ദിനം ഒക്ടോബര് പത്തിന്; വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കും
എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും പതാക ഉയര്ത്തല്, പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘു പ്രഭാഷണം, സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മധുര വിതരണം തുടങ്ങിയവ നടക്കും.
കോഴിക്കോട് | കേരളീയ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാന മുന്നേറ്റ വഴിയില് ജനകീയ മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപക ദിനമായ ഒക്ടോബര് പത്തിന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കും. സമസ്ത സെന്റിനറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഇക്കാലയളവിലുള്ള കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സ്ഥാപക ദിനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകും.
എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും പതാക ഉയര്ത്തല്, പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘു പ്രഭാഷണം, സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മധുര വിതരണം തുടങ്ങിയവ നടക്കും.
കോഴിക്കോട് സമസ്ത സെന്ററില് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് വണ്ടൂര് അബ്ദുറഹ്മാന് ഫൈസി, മജീദ് കക്കാട്, സി പി സൈതലവി , എന് അലി അബ്ദുല്ല, മുസ്തഫ കോഡൂര് സംബന്ധിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
സ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വെടിനിർത്തൽ വേണം; കൈറോ ചർച്ചയിൽ ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഹമാസ്
Kerala
ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈമുറിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടര്മാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതില് കെ ജി എം ഒ എ പ്രക്ഷോഭത്തിന്
Kerala
കിണറ്റില് വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു
Kerala
ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം; മോഹന്ലാലിന് കരസേനയുടെ ആദരം
Kerala
ഗുണനിലവാരമില്ല; രണ്ട് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിര്ത്തിവച്ചു
Kerala
പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റ് പോസ്റ്റര് പ്രസന്റേഷന് മത്സരം; അബ്സ്ട്രാക്ട് നാളെ വരെ അയക്കാം
Kerala