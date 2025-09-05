Kerala
കാക്കനാട് യുവാവ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു
വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റത് കുഴൽ കിണർ നിർമാണത്തിനിടെ
കൊച്ചി | കാക്കനാട് യുവാവ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു. അത്താണി സ്വദേശി നൗശാദ് ഉമ്മർ (44) ആണ് മരിച്ചത്. വീടിനോട് ചേർന്ന് കുഴൽ കിണർ നിർമാണത്തിനിടെയാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റത്.
ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നൗശാദിനെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കാക്കനാട് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയും ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനുമാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നെടുമങ്ങാട് പൂക്കടയിൽ കത്തിക്കുത്ത്; തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്ക് കുത്തേറ്റു
National
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: നടി ശില്പ ഷെട്ടിക്കും ഭര്ത്താവിനുമെതിരെ ലുക്കൗട്ട് സര്ക്കുലര്
Kerala
കസ്റ്റഡി മര്ദനം: മര്ദിച്ചവര് കാക്കി ധരിച്ച് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങില്ല; ഭീഷണിയുമായി വി ഡി സതീശന്
Kerala
കാക്കനാട് യുവാവ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു
International
'ഇരുണ്ട ദുരൂഹ' ചൈനയുടെ പക്ഷത്തെത്തി; ഇന്ത്യക്കും റഷ്യക്കും പരിഹാസവുമായി ട്രംപ്
International
രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഗസ്സയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 64,275 പേരെ
Kasargod