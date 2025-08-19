Kozhikode
റബീഇനെ വരവേൽക്കാന് ജാമിഉല് ഫുതൂഹ് ഒരുങ്ങുന്നു
ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തില് മസ്ജിദും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു
കോഴിക്കോട് | റബീഉൽ അവ്വലിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഈ മാസം 25ന് മര്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉല് ഫുതൂഹില് നടക്കുന്ന അല് മൗലിദുല് അക്ബറിന്റെയും തബർറുകുല് ആസാറിന്റെയും മുന്നോടിയായി ജാമിഉല് ഫുതൂഹും പരിസരവും ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തില് ശുചീകരിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ദീപാലങ്കൃതമാക്കി റബിഉല് അവ്വലിനെ സാവേശം വരവേല്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നോളജ് സിറ്റി. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായാണ് ശുചീകരണം നടന്നത്.
എച്ച് എസ് ഇ മാനേജര് പി യു ഉമ്മര് ഹാജി, സയ്യിദ് ഹാശിം ജീലാനി, സൈഫുദ്ദീന് ബാബു, ശംസീര് നൂറാനി, സുബൈര്, ജഫ്സല്, പ്രജീഷ്, മൂസ നവാസ് നേതൃത്വം നല്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നവവധുവിനെയും ഭര്ത്താവിനെയും കാര് തടഞ്ഞു മര്ദിച്ചു; സഹോദരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നാലുപേര് അറസ്റ്റില്
Prathivaram
സുഖമായുറങ്ങാം, ആരോഗ്യമുറപ്പിക്കാം
Kerala
കത്ത് വിവാദം: ആരോപണമുന്നയിച്ച ഷെര്ഷാദിനെതിരെ വക്കീല് നോട്ടീസയച്ച് എം വി ഗോവിന്ദന്
National
ഓണ്ലൈന് ബെറ്റിങ് ആപ്പ് നിരോധനം: ബില്ലിന് അംഗീകാരം നല്കി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ
Kerala
ശാരീരിക ബന്ധം സമ്മതപ്രകാരം; വേടൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി
National
ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി: അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം പി
International