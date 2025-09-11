ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ഗവർണർമാർക്ക് സമയപരിധിയോ? രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി

National
ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ഗവർണർമാർക്ക് സമയപരിധിയോ? രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി
ന്യൂഡൽഹി | സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് ഗവർണർമാരും രാഷ്ട്രപതിയും അനുമതി നൽകേണ്ട സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ കോടതിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി. 10 ദിവസത്തെ വാദത്തിനുശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യ കാന്ത്, വിക്രം നാഥ്, പി.എസ്. നരസിംഹ, എ.എസ്. ചന്ദൂർകർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ വാദം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് ബെഞ്ച് വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാദം ആരംഭിച്ചത്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് വഴിയാണ് ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 143 പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് പൊതുതാൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉപദേശം തേടാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർമാർ അനുമതി നൽകാൻ വൈകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ വ്യക്തത തേടി രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഗവർണർമാർ കാലതാമസം വരുത്താതെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതിന് ഒരു വ്യക്തമായ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തിടെയായി, കേരളം, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബില്ലുകൾ ഗവർണറുടെ അനുമതിക്കായി ദീർഘകാലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.