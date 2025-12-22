Kerala
ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടറില് ടിപ്പര് ഇടിച്ച് അപകടം; മാതാവും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
തിരുവില്വാമല കണിയാര്ക്കോട് സ്വദേശി ശരണ്യ, ആദിശ്രീ (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
പാലക്കാട്|പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തിനു സമീപം ലക്കിടിയില് ടിപ്പര് ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് മാതാവും കുഞ്ഞും മരിച്ചു. തിരുവില്വാമല കണിയാര്ക്കോട് സ്വദേശി ശരണ്യ, ആദിശ്രീ (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം.
സ്കൂട്ടര് ഓടിച്ചിരുന്ന ബന്ധു മോഹന്ദാസിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ലക്കിടി ഭാഗത്തേക്ക് ഒരേ ദിശയില് പോകുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറില് ടിപ്പര് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് ശരണ്യയും ആദിശ്രീയും തല്ക്ഷണം മരിച്ചു. തിരുവില്വാമലയിലെ വീട്ടില്നിന്ന് ഭര്ത്താവിന്റെ വീടായ ലക്കിടി കൂട്ടുപാതയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ശരണ്യയും ആദിശ്രീയും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പി വി അന്വറും സികെ ജാനുവും യുഡിഎഫില്; അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാന് ധാരണ
Uae
നട്ടെല്ലിലെ പേശീശോഷണം; പുതിയ ജീൻ തെറാപ്പിക്ക് യു എ ഇ അംഗീകാരം നൽകി
Kerala
വാളയാറിലെ ആള്ക്കൂട്ടക്കൊല: രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം നല്കും; റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്
Kerala
ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടറില് ടിപ്പര് ഇടിച്ച് അപകടം; മാതാവും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
National
വിബി ജി റാംജി പദ്ധതി; പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകള് ചേരാന് കേന്ദ്ര നിര്ദേശം
Kerala
പനമരം കൂളിവയല് ആദിവാസി ഉന്നതിയില് കോളറ പടരുന്നു; ഒരു മരണം
Kerala