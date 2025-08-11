From the print
വസന്തമിനി നീർപാതകളുടെ നാട്ടിൽ
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രതിനിധികൾ പാലക്കാട്ടെ സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി.
പാലക്കാട് | 33ാമത് കേരള സാഹിത്യോത്സവിന് ആലപ്പുഴ ജില്ല ആതിഥ്യമരുളും. കിഴക്കിന്റെ വെനീസിലേക്ക് കലാമാമാങ്കമെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകതകളേറെയാണ്.
2012ന് ശേഷം 14 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് സാഹിത്യോത്സവ് വിരുന്നെത്തുന്നത്. 32ാമത് കേരള സാഹിത്യോത്സവ് സമാപന വേദിയിലാണ് അടുത്ത സാഹിത്യോത്സവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രതിനിധികൾ പാലക്കാട്ടെ സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഗസ്സയില് ഇസ്റാഈല് ആക്രമണത്തില് അല്ജസീറയുടെ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണം; കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മാര്ച്ച്
From the print
വസന്തമിനി നീർപാതകളുടെ നാട്ടിൽ
From the print
നവ്യാനുഭവം പകർന്ന് പുതിയ മത്സര ഇനങ്ങൾ
From the print
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ; ഗസ്സയെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ പ്രസംഗം
From the print
ആഗോള ഫത്്വാ സമ്മേളനം: അബ്ദുല്ല സഖാഫി മലയമ്മ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും
National