Connect with us

From the print

ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കൊന്നും അർഥം ലഭിക്കില്ല: അനിൽ ചേലേമ്പ്ര

പരസ്പര വൈര്യങ്ങളെ സ്നേഹംകൊണ്ട് ചെറുത്ത്‌ തോൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ബാക്കിയാവുന്നത്

Published

Aug 10, 2025 5:00 am |

Last Updated

Aug 10, 2025 12:39 am

പാലക്കാട്‌ | കാൽപാദങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ മനുഷ്യർ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ അടയാളങ്ങളെ കാണാമെന്ന് കെ എം അനിൽ ചേലേമ്പ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അടയാളം എന്നത് ഒരേസമയം ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാനകാലത്തും നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്.
ലോകത്തെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളോടും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളോടും ഒരേ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഭീരുവും നിഷ്ക്രിയനുമാണെന്നാണ് അതിനർഥം.

പരസ്പര വൈര്യങ്ങളെ സ്നേഹംകൊണ്ട് ചെറുത്ത്‌ തോൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ബാക്കിയാവുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി സക്രിയമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കണം.
കലർപ്പില്ലാത്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ബാക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ക്രൂ 10 സംഘാംഗങ്ങള്‍ തിരികെ ഭൂമിയിലെത്തി

Ongoing News

അബുദാബി മലയാളി സമാജം സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്

Kerala

സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ജിയോ ഫെന്‍സിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും; ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ബസുകളില്‍ ജീവനക്കാരാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല: മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

കേരള സാഹിത്യോത്സവിന് ഇന്ന് സമാപനം

Kerala

കേരള സാഹിത്യോത്സവിൽ മത്സരം ഇഞ്ചോടിഞ്ച്; ആദ്യദിനം മലപ്പുറം വെസ്‌റ്റ്‌ മുന്നിൽ

Kerala

'താന്‍ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേയും ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേയും ബലിയാടാണ്'; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചു

National

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പടക്ക നിര്‍മാണശാലയില്‍ സ്‌ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം