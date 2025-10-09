Kerala
തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ്യുടി ആശുപത്രിയില് ഭാര്യയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു
ജയന്തിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് ചാടി മരിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഭര്ത്താവ് ഭാസുരന്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ്യുടി ആശുപത്രിയില് ഭാര്യയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കരകുളം സ്വദേശിയായ ജയന്തി ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭര്ത്താവ് ഭാസുരന് അതേ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
ഒന്നാം തീയതി മുതല് വൃക്ക രോഗിയായിരുന്നു ജയന്തി ആശുപത്രിയില് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ജയന്തിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് ചാടി മരിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഭര്ത്താവ് ഭാസുരന്. സംഭവം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടതോടെ പോലീസില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)