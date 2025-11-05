Connect with us

From the print

മനുഷ്യസൗഹാര്‍ദം ഉദ്ഘോഷിച്ച് മാനവമൈത്രി സംഗമം

സരോവരം കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി രാമകൃഷ്ണ മിഷന്‍ സേവാശ്രമം മഠാധിപതി സ്വാമി നരസിംഹാനന്ദജി മഹാരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Nov 05, 2025 5:00 am |

Last Updated

Nov 05, 2025 12:22 am

കോഴിക്കോട് | മതങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹവര്‍ത്തിത്വം നിലനില്‍ക്കണമെന്ന് ഉദ്‌ഘോഷിച്ച് മാനവമൈത്രി സംഗമം. സരോവരം കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി രാമകൃഷ്ണ മിഷന്‍ സേവാശ്രമം മഠാധിപതി സ്വാമി നരസിംഹാനന്ദജി മഹാരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്്ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ഹകീം അസ്ഹരി, ബിഷപ് ഡോ. റോയ്‌സ് മനോജ് വിക്ടര്‍, സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗലവി, രാമകൃഷ്ണ ശാരദ മിഷന്‍ സെക്രട്ടറി പ്രവ്രാജിക രാധാ പ്രാണ മാതാജി സംസാരിച്ചു.

സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ദിവ്യ എസ് അയ്യര്‍ ആമുഖഭാഷണം നടത്തി. കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മാനവമൈത്രി സംഗമത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മളൊന്ന് മള്‍ട്ടി മീഡിയ ഇന്ററാക്ടീവ് മെഗാ ഷോ ശ്രദ്ധേയമായി. കേരളം കടന്നുവന്ന ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും വിശ്വാസ മൈത്രിയും മാനവികതയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ദൃശ്യാവതരണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കുടുംബവാഴ്ചയെന്ന വിമര്‍ശം; തരൂരിനെതിരെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ്

National

യുപിയില്‍ ദളിത് കര്‍ഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം: കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എംപി

National

എസ് എസ് എഫ് ദേശീയ സഹിത്യോത്സവ് ഈ മാസം 14 മുതല്‍ ഗുല്‍ബര്‍ഗയില്‍;കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് മുദ്നക്കൂട് ചിന്നസ്വാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

National

മാലദ്വീപില്‍ നിന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിബന്ധനകളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Kerala

കേരളത്തിന് എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ടിനത്തില്‍ ആദ്യ ഗഡു കൈമാറി കേന്ദ്രം; നല്‍കിയത് 92.41 കോടി രൂപ

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മലയാളികള്‍ താമസിക്കുന്ന ജലീബ് അല്‍ ശുവൈഖ് പ്രദേശത്തെ 67 കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റും

Kerala

നോ ക്യാപ് ഇറ്റ്‌സ് ടുമോറോ: സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഗാല രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു