Connect with us

Kerala

ശബരിമലയില്‍ വഴിപാടിനുള്ള തേന്‍ എത്തിച്ചത് ആസിഡ് കന്നാസുകളില്‍; ഗുരുതര വീഴ്ചയില്‍ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ്

ഫോര്‍മിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കന്നാസുകളിലാണ് തേന്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി

Published

Nov 28, 2025 9:27 am |

Last Updated

Nov 28, 2025 9:27 am

പത്തനംതിട്ട |  ശബരിമലയില്‍ വഴിപാടിനുള്ള തേന്‍ എത്തിച്ചത് ആസിഡ് കന്നാസുകളിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍ . ഫോര്‍മിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കന്നാസുകളിലാണ് തേന്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തേന്‍ അഭിഷേകത്തിനു ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഗുരുതര വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കരാറുകാരന് കാരണം കണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി.

അതേ സമയം പരിശോധനയില്‍ തേനിനു ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.അഷ്ടാഭിഷേകം, ഗണപതിഹോമം എന്നിവയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തേന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള കരാര്‍ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ റെയ്റ്റ്‌കോയ്ക്കാണു നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ആസിഡ് ലേബല്‍ പതിച്ച കന്നാസുകളിലാണ് ഇവര്‍ തേന്‍ എത്തിച്ചത്. സന്നിധാനത്ത് പഴയ സ്റ്റോക്കിലുള്ള തേനാണ് ഇപ്പോള്‍ അഷ്ടാഭിഷേകത്തിനും ഗണപതി ഹോമത്തിനും എടുക്കുന്നത്. ആസിഡിന്റെ കന്നാസുകളില്‍ കൊണ്ടുവന്ന തേന്‍ റെയ്റ്റ്‌കോ തിരിച്ചെടുത്ത് പകരം പുതിയത് എത്തിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വെല്ലുവിളിച്ച് ഇരയെ പുറത്തെത്തിച്ചത് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ തന്നെ; രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യം: രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപി

Kerala

'എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കി, ഇത്രനാള്‍ അവള്‍ എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നല്‍കിയില്ല?'

Uae

ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു കോടി യാത്രക്കാരെത്തും

Uae

ഷാർജയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കി

Uae

ആർ ടി എ സേവനങ്ങളുടെ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

ബാര്‍ക്ക് റേറ്റിങ്ങ് തട്ടിപ്പ്: കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണം നടത്തണം; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

Kerala

കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും പിടിയിലായി