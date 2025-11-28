Kerala
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി; എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസല് ഗഫൂറിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യും
ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിര്ദേശം.
കൊച്ചി|സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയെ തുടര്ന്ന് എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസല് ഗഫൂറിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിര്ദേശം. എം ഇ എസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഫസല് ഗഫൂറിനെ ഇഡി തടഞ്ഞിരുന്നു. മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് ഇഡി നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടും ഫസല് ഗഫൂര് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇഡി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വെല്ലുവിളിച്ച് ഇരയെ പുറത്തെത്തിച്ചത് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് തന്നെ; രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യം: രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് എംപി
Kerala
'എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കി, ഇത്രനാള് അവള് എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നല്കിയില്ല?'
Uae
ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു കോടി യാത്രക്കാരെത്തും
Uae
ഷാർജയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കി
Uae
ആർ ടി എ സേവനങ്ങളുടെ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
ബാര്ക്ക് റേറ്റിങ്ങ് തട്ടിപ്പ്: കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അന്വേഷണം നടത്തണം; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
Kerala