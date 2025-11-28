Kerala
ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു; അഞ്ചു പേര്ക്ക് പരുക്ക്
നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം ക്രാഷ് ബാരിയറില് ഇടിച്ചു നിന്നു. വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്.
കോട്ടയം|എരുമേലി – മുണ്ടക്കയം പാതയില് കണ്ണിമലയില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു. അപകടത്തില് അഞ്ചുപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം ക്രാഷ് ബാരിയറില് ഇടിച്ചു നിന്നു. വാഹനം നിന്നതോടെ താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴാതെ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്.
ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് വാഹനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
