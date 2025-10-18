Connect with us

Kerala

ശക്തമായ മഴ:മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്‍റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നു

പെരിയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

Published

Oct 18, 2025 10:06 am |

Last Updated

Oct 18, 2025 10:08 am

ഇടുക്കി|അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്‍റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നു.  സ്പിൽവേയിലെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്. മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ 75 സെന്റീമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി 1063 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നു. ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടിയാണ് ഷട്ടര്‍ തുറന്നത്. ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 138.3അടി പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണിത്. റൂള്‍ കര്‍വ് അനുസരിച്ച് പിന്നീട് തുറന്നു വിടുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പെരിയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

അപകട സാധ്യതാ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട തഹസില്‍ദാര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടുക്കി സബ് കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം; എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടിക്ക് പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു; മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിക്ക് വിമർശനവുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Kerala

വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര സമാപനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ കെ മുരളീധരന്‍ പിണങ്ങിപ്പോയി

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ഏത് സ്‌കൂളിലും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ച് അഡ്മിഷന്‍ നല്‍കും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

International

ചൈന ഒമ്പതു മുതിര്‍ന്ന സൈനിക മേധാവിമാരെ പദവിയില്‍ നിന്നു നീക്കി

Kerala

കോട്ടയത്ത് കിടപ്പുരോഗിയായ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം

National

ഗുണ്ടല്‍പേട്ടില്‍ കര്‍ഷകനുനേരെ കടുവയുടെ ആക്രമണം; മുഖത്ത് ഗുരുതര പരുക്ക്