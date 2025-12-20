Connect with us

Kerala

മൂന്നാര്‍ അതിശൈത്യത്തില്‍; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്

ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില.

Published

Dec 20, 2025 9:12 am |

Last Updated

Dec 20, 2025 9:12 am

തൊടുപുഴ|മൂന്നാറില്‍ അതിശൈത്യം. ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ്. ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണിത്. നല്ലതണ്ണി, നടയാര്‍, തെന്മല, കന്നിമല, അരുവിക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ പൂജ്യത്തിനും താഴേക്ക് താപനില എത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മറയൂരിനു സമീപമുള്ള തലയാറില്‍ മൈനസ് രണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇയിൽ മഴക്ക് ശമനം; ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്

Saudi Arabia

ജിദ്ദയിൽ വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട: 1.87 ലക്ഷം ഗുളികകൾ പിടികൂടി

National

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കടുത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞ്; വ്യോമ-റെയില്‍-റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു

Kerala

മൂന്നാര്‍ അതിശൈത്യത്തില്‍; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്

Kerala

റിട്ടയേര്‍ഡ് അധ്യാപികയെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ രക്തംവാര്‍ന്നു മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സിനിമാ നടന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് പലപ്പോഴായി ഒന്നരക്കോടി രൂപ നല്‍കിയെന്ന് ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്‍ധന്റെ മൊഴി