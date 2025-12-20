Kerala
മൂന്നാര് അതിശൈത്യത്തില്; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്
ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില.
തൊടുപുഴ|മൂന്നാറില് അതിശൈത്യം. ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസാണ്. ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണിത്. നല്ലതണ്ണി, നടയാര്, തെന്മല, കന്നിമല, അരുവിക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ചില പ്രദേശങ്ങളില് പൂജ്യത്തിനും താഴേക്ക് താപനില എത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. മറയൂരിനു സമീപമുള്ള തലയാറില് മൈനസ് രണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
യു എ ഇയിൽ മഴക്ക് ശമനം; ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്
Saudi Arabia
ജിദ്ദയിൽ വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട: 1.87 ലക്ഷം ഗുളികകൾ പിടികൂടി
National
ഉത്തരേന്ത്യയില് കടുത്ത മൂടല് മഞ്ഞ്; വ്യോമ-റെയില്-റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു
Kerala
മൂന്നാര് അതിശൈത്യത്തില്; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്
Kerala
റിട്ടയേര്ഡ് അധ്യാപികയെ വീട്ടിനുള്ളില് രക്തംവാര്ന്നു മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
സിനിമാ നടന് ശ്രീനിവാസന് അന്തരിച്ചു
Kerala