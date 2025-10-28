Connect with us

Kerala

കനത്ത മഴ; എട്ട് ജില്ലകളില്‍ നാളെയും മഞ്ഞ ജാഗ്രത

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.

Published

Oct 28, 2025 7:42 pm |

Last Updated

Oct 28, 2025 7:42 pm

തിരുവനന്തപുരം | കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എട്ട് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ ജാഗ്രത. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ നാളെയും മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശക്തമായ മഴക്ക് പുറമെ കനത്ത കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു. കേരളാ തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയാണ്.

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ‘മോന്‍താ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നത്. മോന്‍താ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തില്‍ മഴയുടെ ശക്തിയില്‍ കുറവുണ്ടാകും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീടിന് മുന്നില്‍വെച്ച് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

International

യു എസില്‍ വിമാനയാത്രക്കിടെ കൗമാരക്കാരെ ഫോര്‍ക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

International

കെനിയയില്‍ ചെറുവിമാനം തകര്‍ന്ന് വീണ് 12 മരണം

Kerala

പി എം ശ്രീ: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ യു ഡി എസ് എഫ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്

Kerala

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഡി എസ് യു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച് അന്വേഷണ സമിതി

Kerala

കനത്ത മഴ; എട്ട് ജില്ലകളില്‍ നാളെയും മഞ്ഞ ജാഗ്രത