Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; ഒന്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവരണ അതോറിറ്റി
തിരുവനന്തപുരം \ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒന്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വടക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ഒഡിഷ തീരത്തിനു സമീപം ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേരളത്തില് വീണ്ടും മഴ സജീവമായത്. വരും മണിക്കൂറുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദം കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേരള-കര്ണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മീന്പിടിത്തത്തിന് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി.