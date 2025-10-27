Kerala
കനത്ത മഴ; തൃശൂര് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
പ്രൊഫഷണല് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഉള്പ്പെടെയാണ് അവധി. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
തൃശൂര് | കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് തൃശൂര് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അടിമാലി സ്കൂളിലെ എല് പി, യു പി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് അവധി
ഇടുക്കി | അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ എല് പി, യു പി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധിയായിരിക്കും. ഒരാളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മണ്ണിടിച്ചില് ദുരന്തമുണ്ടായ അടിമാലിയില് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് പ്രദേശത്തുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വിള്ളലുകള് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകള് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിള്ളലുകള് കണ്ടെത്തിയത്.